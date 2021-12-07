Но, несмотря на странное поведение, владельцы все равно обожают своих четырехлапых. И делают очень забавные фото, которые поднимают настроение каждому.

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Когда владелец поставил камеру и увидел, как спит любимец

Забавные фото собак
Фото Reddit

Это пес трогает всех животных в "детском садике"

Забавные фото собак
Фото Reddit

Сначала пес убедился, что за ним никто не следит

Забавные фото собак
Фото Reddit

Эта собака может просидеть так весь день

Забавные фото собак
Фото Reddit

А эта собачка профессионально избавляется от подушек на диване

Забавные фото собак
Фото Reddit

Удастся ли ему достать кекс?

Забавные фото собак
Фото Reddit

Очень удобная поза для сна

Забавные фото собак
Фото Reddit

Втыкает палки в колеса, то есть в лапы

Забавные фото собак
Фото Reddit

Этот хаски – король драмы

Забавные фото собак
Фото Reddit

Этой собачке запретили сидеть на диване, поэтому она ставит туда кусочек кожи

Забавные фото собак
Фото Reddit

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Больше фото очень забавных собак смотрите здесь / Фото Reddit

Важно: смотрите видео, как убирать за своими собаками