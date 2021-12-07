Бритни Лэндрам опубликовала в соцсетях видео, на котором домашний любимец голдендудль будит утром детей. Кроме того, хозяйка отметила, что собака воспринимает это очень серьезно.

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"Талли любит будить своих друзей. И оба ребенка сами просят об этом", — подписала ролик Лендрам.

Собаке сложно дождаться утра, чтобы поиграть с детьми, поэтому семья решила сделать для Талли утренний ритуал. Она работает, как пушистый будильник. Однако использует для пробуждения объятия и поцелуи.

Смотрите видео: как Талли будит детей

Преимуществом является то, что у собаки нет кнопки "выключить", поэтому поспать еще немного невозможно. Талли все равно заставит просыпаться.

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Домашняя любимица также любит проводить время со своей хозяйкой Бритни Лэндрам, пока дети в школе. Женщина активно публикует общие ролики в социальной сети тикток.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Смотрите видео Талли из тикток:

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