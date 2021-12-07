Брітні Лендрам опублікувала у соцмережах відео, на якому домашній улюбленець голдендудль будить зранку дітей. Крім того, господиня зазначила, що собака сприймає це дуже серйозно.
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"Таллі любить будити своїх друзів. І обидві дитини самі просять про це", — підписала ролик Лендрам.
Собаці складно дочекатися ранку, аби пограти з дітьми, тому сімʼя вирішила зробити для Таллі ранковий ритуал. Вона працює, мов пухнастий будильник. Проте використовує для пробудження – обійми та поцілунки.
Дивіться відео: як Таллі будить дітей
Перевагою є те, що собака немає кнопки "вимкнути", тому поспати ще трішки неможливо. Таллі все одно змусить прокидатися.
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Домашня улюблениця також любить проводити час зі своєю господинею Брітні Лендрам, поки діти у школі. Жінка активно публікує спільні ролики у соціальній мережі тікток.
Дивіться відео Таллі з тікток:
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