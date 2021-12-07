Через інбридинг, тобто близькоспоріднене схрещування, у Рейнджера розвинулася гіпофізарна карликовість. Саме ця хвороба вплинула на зріст чотирилапого.

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"Карликовість — це спадкове генетичне захворювання, у якому обоє батьків носії дефектного гена. Нестача гормону росту призводить до уповільнення розвитку собаки приблизно з 2-місячного віку", – повідомила ветеринар Лінн Джейнс.

Хворі цуценята завжди менші, а також у них немає такої шерсті, як у дорослих. Хутро собак з карликовістю залишається м'яким і пухнастим,

– додала Лінн Джейнс.

Господиня Рейнджера – Шелбі Майо дбайливо ставиться до улюбленця. Адже більшість собак з карликовістю вмирають, не досягнувши 3-річного віку. Проте завдяки піклуванню Шелбі, у вівчарки чудовий стан здоровʼя.

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Жінка створила для Рейнджера сторінку в соціальній мережі інстаграм. Усе для того, аби більша кількість людей дізналися про вплив інбридингу на собак. На акаунт вже підписалося понад 139 тисяч користувачів.

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За словами Шелбі, до неї часто звертаються з проханням зайнятися розведенням карликових вівчарок, що її дуже обурює. Вона дуже любить Рейнджера, але намагається запобігти розведенню собак з карликовістю, оскільки це захворювання скорочує життя тварин.

Дивіться фото Рейнджера з інстаграм:

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