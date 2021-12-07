Але попри дивну поведінку, власники все одно обожнюють своїх чотирилапих. І роблять дуже кумедні фото, що підіймають настрій кожному.

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Коли власник поставив камеру та побачив, як спить улюбленець

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Це пес чіпає всіх тварин у "дитячому садочку"

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Спершу пес переконався, що за ним ніхто не стежить

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Цей собака може просидіти так увесь день

Кумедні фото собак
Фото Reddit

А цей песик професійно позбувається подушок на дивані

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Чи вдасться йому дістати кекс?

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Дуже зручна поза для сну

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Встромляє палки в колеса, тобто в лапи

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Цей хаскі – король драми

Кумедні фото собак
Фото Reddit

Цьому песику заборонили сидіти на дивані, тому він ставить туди шматочок шкіри

Кумедні фото собак
Фото Reddit

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