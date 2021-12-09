Надіслати фото на конкурс Comedy Pet Photo може будь-хто. Участь у ньому платна і коштує 5 фунтів стерлінгів (близько 180 гривень – 24 канал). Але усі учасники отримують змогу позмагатися за головний приз. Дізнайтеся, хто переміг у 2021 році.

Дізнайтеся Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Собаки

У номінації "Наші найкращі друзі" перемогла Кармен Кромер з фото "Гавкіт юрського періоду". Її лабрадор обожнює воду. Коли пес засовує морду під шланг, то нагадує власниці тиранозавра.



Фото Comedy Pet Photo

Кішки

У номінації "Наші казкові котячі друзі" переміг друг, який псує фото. Кетрін Тротт сфотографувала свого кота Джеффа, який зіпсував світлину брату Яффо.



Фото Comedy Pet Photo

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Коні

У номінації "Могутній кінь" перемогла Мері Елліс. Жінка зазирнула до конюшні, щоб сказати коням "Добрий ранок" і отримала кумедну відповідь.



Фото Comedy Pet Photo

Інші тваринки

У цій номінації можуть брати участь усі: звірі, птахи, риби тощо. А виграли її цьогоріч курчата. Малюкам на фото усього 2 тижні й вони вперше помітили власну тінь.



Фото Comedy Pet Photo

Юніори

У цій номінації беруть участь діти до 16 років. Усе для справедливості: діти не завжди можуть зробити професійне фото, але також ловлять кумедні моменти.

У цій номінації перемогла Сюзі Лонерган та її пес Бо. Дівчинка дала собаці команду "сидіти", а він негайно послухався.



Фото Comedy Pet Photo

Домашні тварини, схожі на господарів

Якуб Гойда сфотографував свою дівчину та її улюблену кобилу. Фото вийшло дуже курйозним. На морду кобили сіла муха, тому фото виглядає так, ніби людина і тварина сміються разом.



Фото Comedy Pet Photo

Вам сподобається Що негаразд з цими песиками: власники поділилися курйозними фото

Головний приз

Переможницею Comedy Pet Photo Awards-2021 стала Зої Рос. Жінка просто взяла мильні бульбашки на прогулянку з собакою та отримала неймовірно веселий результат.



Фото Comedy Pet Photo

Переможниця одержала сертифікат, корм для песика та приз розміром 2 000 фунтів (близько 72 тисяч гривень).

Також цікаво – У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео