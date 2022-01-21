Ученые считают, что самец родился в 1832 году. То есть, в этом году ему исполнилось 190.

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Появился на свет в начале позапрошлого века

Животное появилось на свет еще до того, как изобрели фотографию. А возраст Джонатана выяснили по фото, сделанному в 1882 – 1886 годах. Тогда самца перевезли с Сейшел на остров Святой Елены. На фото он имеет размеры, характерные для черепахи 50 лет.

Джонатан родился тогда, когда еще не было фотоаппаратов
По этому фото определили возраст черепахи / Фото Книги рекордов Гиннеса

Джонатан застал разнообразные моменты истории человечества: 2 мировые войны, изобретение фотографии, которое произошло в 1838 году, возникновение телефонной связи в 1876-м, изобретение лампы накаливания в 1878-м, первые полеты в воздух в 1903 году и высадку человека на Луну в 1969-м.

Привычки черепахи не меняются

Сейчас самая старая черепаха в мире живет так же, как и 100 лет назад: любит есть, спать и спариваться. Хотя Джонатан уже достаточно стар, он продолжает проявлять интерес к черепахам, живущими вместе с ним.

Джонатан родился тогда, когда еще не было фотоаппаратов
Несмотря на возраст, Джонатан достаточно активен / Фото Книги рекордов Гиннеса

Из еды рекордсмен предпочитает салат и бананы – однако от сладкого фрукта у него слипается рот. Также Джонатана кормят капустой, огурцами, морковью, яблоками и другими фруктами.

Книга рекордов Гиннеса еще раньше признала Джонатана самым старым животным, живущим на суше. Теперь он побил абсолютный рекорд среди черепах.

Джонатан родился тогда, когда еще не было фотоаппаратов
Джонатан стал самым старым животным в мире / Фото Книги рекордов Гиннеса

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До него рекордсменом был Туи Малила, проживший не менее 188 лет и умерший в 1965-м.

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