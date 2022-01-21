Ученые считают, что самец родился в 1832 году. То есть, в этом году ему исполнилось 190.
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Появился на свет в начале позапрошлого века
Животное появилось на свет еще до того, как изобрели фотографию. А возраст Джонатана выяснили по фото, сделанному в 1882 – 1886 годах. Тогда самца перевезли с Сейшел на остров Святой Елены. На фото он имеет размеры, характерные для черепахи 50 лет.
По этому фото определили возраст черепахи / Фото Книги рекордов Гиннеса
Джонатан застал разнообразные моменты истории человечества: 2 мировые войны, изобретение фотографии, которое произошло в 1838 году, возникновение телефонной связи в 1876-м, изобретение лампы накаливания в 1878-м, первые полеты в воздух в 1903 году и высадку человека на Луну в 1969-м.
Привычки черепахи не меняются
Сейчас самая старая черепаха в мире живет так же, как и 100 лет назад: любит есть, спать и спариваться. Хотя Джонатан уже достаточно стар, он продолжает проявлять интерес к черепахам, живущими вместе с ним.
Несмотря на возраст, Джонатан достаточно активен / Фото Книги рекордов Гиннеса
Из еды рекордсмен предпочитает салат и бананы – однако от сладкого фрукта у него слипается рот. Также Джонатана кормят капустой, огурцами, морковью, яблоками и другими фруктами.
Книга рекордов Гиннеса еще раньше признала Джонатана самым старым животным, живущим на суше. Теперь он побил абсолютный рекорд среди черепах.
Джонатан стал самым старым животным в мире / Фото Книги рекордов Гиннеса
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До него рекордсменом был Туи Малила, проживший не менее 188 лет и умерший в 1965-м.
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