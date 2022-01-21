Науковці вважають, що самець народився у 1832 році. Тобто цьогоріч йому виповнилося 190.
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З'явився на початку позаминулого століття
Тварина з'явилася на світ ще до того, як винайшли фотографію. А вік Джонатана з'ясували по світлині, що зроблена у 1882 – 1886 роках. Тоді самця перевезли з Сейшелів на острів Святої Єлени. На фото він має розміри, характерні для черепахи віком 50 років.
За цим фото визначили вік черепахи / Фото Книги рекордів Гіннеса
Джонатан застав різноманітні моменти історії людства: 2 світові війни, винайдення фотографії, яке сталося у 1838 році, виникнення телефонного зв'язку у 1876-му, лампи розжарювання у 1878, перші польоти у повітря в 1903 році та висадку людини на Місяць у 1969-му.
Звички черепахи не міняються
Зараз найстаріша черепаха у світі живе так, як і 100 років тому: полюбляє їсти, спати та спарюватися. Хоча Джонатан вже досить старий, він продовжує залицятися до черепах, які живуть разом із ним.
Попри вік, Джонатан досить активний / Фото Книги рекордів Гіннеса
З їжі рекордсмен віддає перевагу салату і бананам – однак від солодкого фрукта в нього злипається рот. Також Джонатана годують капустою, огірками, морквою, яблуками й іншими фруктами.
Книга рекордів Гіннеса ще раніше визнала Джонатана найстарішою твариною, що живе на суші. Тепер він побив абсолютний рекорд серед черепах.
Джонатан став найстарішою твариною у світі / Фото Книги рекордів Гіннеса
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До нього рекордсменом був Туї Маліла, який прожив не менше 188 років та помер у 1965-му.
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