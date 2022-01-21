Науковці вважають, що самець народився у 1832 році. Тобто цьогоріч йому виповнилося 190.

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З'явився на початку позаминулого століття

Тварина з'явилася на світ ще до того, як винайшли фотографію. А вік Джонатана з'ясували по світлині, що зроблена у 1882 – 1886 роках. Тоді самця перевезли з Сейшелів на острів Святої Єлени. На фото він має розміри, характерні для черепахи віком 50 років.



За цим фото визначили вік черепахи / Фото Книги рекордів Гіннеса

Джонатан застав різноманітні моменти історії людства: 2 світові війни, винайдення фотографії, яке сталося у 1838 році, виникнення телефонного зв'язку у 1876-му, лампи розжарювання у 1878, перші польоти у повітря в 1903 році та висадку людини на Місяць у 1969-му.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Звички черепахи не міняються

Зараз найстаріша черепаха у світі живе так, як і 100 років тому: полюбляє їсти, спати та спарюватися. Хоча Джонатан вже досить старий, він продовжує залицятися до черепах, які живуть разом із ним.



Попри вік, Джонатан досить активний / Фото Книги рекордів Гіннеса

З їжі рекордсмен віддає перевагу салату і бананам – однак від солодкого фрукта в нього злипається рот. Також Джонатана годують капустою, огірками, морквою, яблуками й іншими фруктами.

Книга рекордів Гіннеса ще раніше визнала Джонатана найстарішою твариною, що живе на суші. Тепер він побив абсолютний рекорд серед черепах.



Джонатан став найстарішою твариною у світі / Фото Книги рекордів Гіннеса

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До нього рекордсменом був Туї Маліла, який прожив не менше 188 років та помер у 1965-му.

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