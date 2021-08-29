Самое милое видео дня: мама-киса учит своих котят преодолевать лестницу
Источник:твиттер Buitengebieden
Родители-животные часто удивляют и трогают хозяев своим "человеческим" поведением. Так, мамы-кошки особенно склонны воспитывать своих котят по канонам людей.
Одна из кошек умилила своих хозяев тем, как учила котят подниматься высокими деревянными степеньками. Они сняли это на видео, которое стало вирусным и набрало почти 100 тысяч просмотров.
Обратите внимание Настоящие коты-гурманы ценят двойные вкусы в рецептах от GOURMET ™ PERLE DUO
Кошка учит котят подниматься по лестнице
На кадрах видно, как взрослая полосатая кошка учит свой выводок котят правилам передвижению по дому. Она стоит вместе с малышом у первой ступеньки и учит запрыгивать вверх. Мама показывает шаг на одну ступеньку вверх, ждет, пока это сделает малыш, а потом идет следующей ступенькой.
Вверху малыша и маму уже ждут другие котята. Вероятно, они уже прошли свой "курс молодого бойца" на ступеньках.
Киса учит котенка прыгать лестнице: смотрите видео
Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.
Вам понравится Кошки, которые наблюдают за домино, стали хитом сети: захватывающее видео
Чего матери-кошки должны научить своих котят
Источник: Pets 4 Homes
- Кроме того, что кошки обеспечивают котят едой в течение первых нескольких недель, мамы учат своих малышей того, как быть кошкой, как ухаживать за собой и быть в безопасности.
- Мать-кошка покажет своим котятам, как сохранять осторожность при встрече с новыми ситуациями, незнакомцами, странными предметами или собаками.
- Кошка-мать учит своих котят успешно охотиться, искать потенциальную добычу, а также отправляться на улов, не отпугнув цель.
- Киса показывает котятам на собственном примере, что хорошо есть, а чего следует избегать.
- Мама покажет им, как пользоваться лотком, и как позаботиться о сокрытии своих отходов.
- Котята узнают от других членов своего помета о том, как играть и хорошо проводить время с другими.