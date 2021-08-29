Самое милое видео дня: мама-киса учит своих котят преодолевать лестницу

Родители-животные часто удивляют и трогают хозяев своим "человеческим" поведением. Так, мамы-кошки особенно склонны воспитывать своих котят по канонам людей.

Одна из кошек умилила своих хозяев тем, как учила котят подниматься высокими деревянными степеньками. Они сняли это на видео, которое стало вирусным и набрало почти 100 тысяч просмотров.

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Кошка учит котят подниматься по лестнице

На кадрах видно, как взрослая полосатая кошка учит свой выводок котят правилам передвижению по дому. Она стоит вместе с малышом у первой ступеньки и учит запрыгивать вверх. Мама показывает шаг на одну ступеньку вверх, ждет, пока это сделает малыш, а потом идет следующей ступенькой.

Вверху малыша и маму уже ждут другие котята. Вероятно, они уже прошли свой "курс молодого бойца" на ступеньках.

Киса учит котенка прыгать лестнице: смотрите видео

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

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Источник: Pets 4 Homes