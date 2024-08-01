Их день рождения был 29 июля. Что надо знать о тройне панд – далее в материале!

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Единственная на планете тройня большой панды празднует 10-летие

Три человека отметили особый день в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу, Китай, где им презентовали торт, а посетители спели серенаду по случаю дня рождения. Торт, созданный из их любимых продуктов, включая бамбуковые побеги, морковь, фрукты и медовую воду, очень понравился именинникам.

Тройняшки родились в 2014 году в зоопарке с интервалом в четыре часа. Мать, Джу Сяо, первой родила Мэн-Мэн, единственную девочку в помете. После рождения всех трех детенышей выкармливали вручную, чтобы повысить их шансы на выживание.



Новорожденные Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку / Фото Книга рекордов Гиннеса

Задокументировано лишь четыре случая рождения тройни у большой панды, что случаются крайне редко. Информация о первых трех случаях крайне ограничена.

В недавнем сообщении Китайский центр сохранения и исследования большой панды подтвердил, что Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку являются единственными выжившими пандами-тройняшками во всем мире.



Взрослые Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку / Фото Книга рекордов Гиннеса

Положительным сдвигом является то, что популяция диких панд растет после периода упадка. Международный союз охраны природы повысил их статус с "исчезающего" до "уязвимого". К тому же недавно в Мэн-Мэн появился на свет новый детеныш панды.

Старейшая тройня большой панды: смотрите видео

Сафари-парк Чимелонг стал выдающимся достижением, ведь в нем родилось 11 детенышей панды от восьми беременностей. Теперь парк ласково окрестили "Благословенной землей панд".

Средняя продолжительность жизни панды в дикой природе составляет от 15 до 20 лет, а в неволе этот показатель увеличивается до 30 лет. Самая старая в мире панда, самка, по имени Цзя Цзя, умерла в 2016 году в возрасте 38 лет.