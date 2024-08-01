Їхній день народження був 29 липня. Що треба знати про трійню панд – далі у матеріалі!

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Єдина на планеті трійня великої панди святкує 10-річчя

Троє людей відзначили особливий день у сафарі-парку Чімелонг у Гуанчжоу, Китай, де їм презентували торт, а відвідувачі заспівали серенаду з нагоди дня народження. Торт, створений з їхніх улюблених продуктів, включаючи бамбукові пагони, моркву, фрукти і медову воду, дуже сподобався іменинникам.

Трійнята народилися у 2014 році в зоопарку з інтервалом у чотири години. Мати, Джу Сяо, першою народила Мен-Мен, єдину дівчинку в посліді. Після народження всіх трьох дитинчат вигодовували вручну, щоб підвищити їхні шанси на виживання.



Новонароджені Мен Мен, Шуай Шуай і Ку Ку / Фото Книга рекордів Гіннеса

Задокументовано лише чотири випадки народження трійні у великої панди, що трапляються вкрай рідко. Інформація про перші три випадки вкрай обмежена.

У нещодавньому повідомленні Китайський центр збереження і дослідження великої панди підтвердив, що Мен Мен, Шуай Шуай і Ку Ку є єдиними пандами-трійнятами в усьому світі, що вижили.



Дорослі Мен Мен, Шуай Шуай та Ку Ку / Фото Книга рекордів Гіннеса

Позитивним зрушенням є те, що популяція диких панд зростає після періоду занепаду. Міжнародний союз охорони природи підвищив їхній статус з "зникаючого" до "вразливого". До того ж нещодавно в Мен-Мен з'явилося на світ нове дитинча панди.

Найстаріша трійня великої панди: дивіться відео

Сафарі-парк Чімелонг став визначним досягненням, адже в ньому народилося 11 дитинчат панди від восьми вагітностей. Тепер парк ласкаво охрестили "Благословенною землею панд".

Середня тривалість життя панди в дикій природі становить від 15 до 20 років, а в неволі цей показник збільшується до 30 років. Найстаріша у світі панда, самка, на ім'я Цзя Цзя, померла у 2016 році у віці 38 років.