Самая старая горилла мира празднует юбилей: сколько ей исполнилось и что подарили

Оззи – старейший из известных самцов гориллы. Он живет в зоопарке Атланты и на днях отпраздновал свой 60-й день рождения.

60-летие Оззи стало особым днем. Работники зоопарка подарили ему замороженный торт с различными фруктами и ягодами. И, конечно, много любви.

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Старейший в истории

В зоопарке Атланты рассказывают, что Оззи – старейший самец гориллы в истории. Он имеет более 20 потомков в 3 поколениях.

Некоторые из них также живут в зоопарке Атланты, а другие попали в учреждения, аккредитованные Ассоциацией зоопарков и аквариумов.



Оззи подарили торт / Фото Zoo Atlanta

Дом престарелых для горилл

Оззи живет в специальном "доме престарелых" – среде, предназначенной специально для горилл-пенсионеров.

Вместе с ним живут самки Чумби (58 лет), Мачи (45) и Кучи (36 лет). Обычно горилл считают пожилыми после 40 лет.

Единственная горилла в Украине

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Украинцы имеют собственную гориллу-долгожителя. Самец по кличке Тони живет в Киевском зоопарке.



Украинская горилла Тони / Фото Киевский зоопарк

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