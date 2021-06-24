Самая старая горилла мира празднует юбилей: сколько ей исполнилось и что подарили

Оззи – старейший из известных самцов гориллы. Он живет в зоопарке Атланты и на днях отпраздновал свой 60-й день рождения.
60-летие Оззи стало особым днем. Работники зоопарка подарили ему замороженный торт с различными фруктами и ягодами. И, конечно, много любви.
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Старейший в истории
В зоопарке Атланты рассказывают, что Оззи – старейший самец гориллы в истории. Он имеет более 20 потомков в 3 поколениях.
Некоторые из них также живут в зоопарке Атланты, а другие попали в учреждения, аккредитованные Ассоциацией зоопарков и аквариумов.
Оззи подарили торт / Фото Zoo Atlanta
Дом престарелых для горилл
Оззи живет в специальном "доме престарелых" – среде, предназначенной специально для горилл-пенсионеров.
Вместе с ним живут самки Чумби (58 лет), Мачи (45) и Кучи (36 лет). Обычно горилл считают пожилыми после 40 лет.Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.
Единственная горилла в Украине
Украинцы имеют собственную гориллу-долгожителя. Самец по кличке Тони живет в Киевском зоопарке.
Украинская горилла Тони / Фото Киевский зоопарк
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Интересно о Тони
- Возраст Тони насчитывает почти 47 лет.
- Зимой 2021 Тони серьезно заболел – у него начались проблемы с пищеварением.
- К счастью, анализы и назначенное лечение помогло и сейчас Тони чувствует себя нормально.
- Тони – единственная в Украине горилла и любимец посетителей Киевского зоопарка.