60-летие Оззи стало особым днем. Работники зоопарка подарили ему замороженный торт с различными фруктами и ягодами. И, конечно, много любви.

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Старейший в истории

В зоопарке Атланты рассказывают, что Оззи – старейший самец гориллы в истории. Он имеет более 20 потомков в 3 поколениях.

Некоторые из них также живут в зоопарке Атланты, а другие попали в учреждения, аккредитованные Ассоциацией зоопарков и аквариумов.

Оззи подарили торт
Оззи подарили торт / Фото Zoo Atlanta

Дом престарелых для горилл

Оззи живет в специальном "доме престарелых" – среде, предназначенной специально для горилл-пенсионеров.

Вместе с ним живут самки Чумби (58 лет), Мачи (45) и Кучи (36 лет). Обычно горилл считают пожилыми после 40 лет.

Единственная горилла в Украине

Украинцы имеют собственную гориллу-долгожителя. Самец по кличке Тони живет в Киевском зоопарке.

Украинская горилла Тони
Украинская горилла Тони / Фото Киевский зоопарк

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Интересно о Тони

  • Возраст Тони насчитывает почти 47 лет.
  • Зимой 2021 Тони серьезно заболел – у него начались проблемы с пищеварением.
  • К счастью, анализы и назначенное лечение помогло и сейчас Тони чувствует себя нормально.
  • Тони – единственная в Украине горилла и любимец посетителей Киевского зоопарка.

 