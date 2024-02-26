Рыба-весло не имеет чешуи и слизи, ее длина может достигать 17 метров, а вес – 199 килограммов. Причудливое на вид существо обитает в глубинах мирового океана и является редким зрелищем для человека.

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Поймали трехметровую рыбу-весло

Считается, что это второе появление рыбы-весла на Андаманском побережье Таиланда в этом году, и, если верить легендам, это не очень хорошие новости. В японской мифологии рыба считается предвестником будущей гибели или опасности. Увидеть ее – признак стихийного бедствия.

6 глубоководных существ было замечено в 2017 году, всего за несколько дней до того, как на Филиппинах произошло смертельное землетрясение, в результате которого 6 человек погибли и еще 120 получили ранения. Так, существа получили название "рыба судного дня".

Рыба-весло / Фото Jam Press

Поэтому когда рыбаки в Андаманском море недавно вытащили на борт рыбу-весло, люди начали беспокоиться.

Если вы встретите весло в окрестностях Сатуна, это может указывать на потенциальную опасность землетрясения вдоль побережья Андаманского моря. А еще может быть цунами,

– говорит один из жителей.

Труп, который находился в хорошем состоянии, если не считать небольшой раны на голове, теперь пройдет экспертизу вместе с еще одной рыбой-веслом, найденной в прошлом месяце. После завершения исследования обе будут выставлены в местном музее.

Рыбу называют предвестником гибели / Фото Jam Press

Однако, пока местные жители волнуются о возможности гибели, Джессада Дендуангборипант, профессор биологии в Университете Чулалонгкорн, говорит, что их появление у поверхности воды, вероятно, связано с болезнью или изменением течения.