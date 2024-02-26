Риба-весло не має луски та слизу, її довжина може досягати 17 метрів, а вага – 199 кілограмів. Химерна на вигляд істота мешкає в глибинах світового океану і є рідкісним видовищем для людини.

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Спіймали триметрову рибу-весло

Вважається, що це друга поява риби-весла на Андаманському узбережжі Таїланду цього року, і, якщо вірити легендам, це не дуже хороші новини. У японській міфології риба вважається провісником майбутньої загибелі чи небезпеки. Побачити її – ознака стихійного лиха.

6 глибоководних істот було помічено 2017 року, всього за декілька днів до того, як на Філіппінах стався смертельний землетрус, внаслідок якого 6 людей загинули та ще 120 отримали поранення. Так, істоти отримали назву "риба судного дня".

Риба-весло / Фото Jam Press

Тому коли рибалки в Андаманському морі нещодавно витягли на борт рибу-весло, люди почали турбуватися.

Якщо ви зустрінете весло на околицях Сатуна, це може вказувати на потенційну небезпеку землетрусу вздовж узбережжя Андаманського моря. А ще може бути цунамі,

– каже один з мешканців.

Труп, який перебував у хорошому стані, якщо не рахувати невеликої рани на голові, тепер пройде експертизу разом зі ще однією рибою-веслом, знайденою минулого місяця. Після завершення дослідження обидві будуть виставлені у місцевому музеї.

Рибу називають провісником загибелі / Фото Jam Press

Однак, поки місцеві жителі хвилюються щодо можливості загибелі, Джессада Дендуангборіпант, професор біології в Університеті Чулалонгкорн, каже, що їхня поява біля поверхні води, ймовірно, пов'язана з хворобою або зміною течії.