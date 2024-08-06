По словам 25-летнего Джозефа Крамера, он установил два десятка ловушек и в одной из них неожиданно обнаружил сине-розово-фиолетового лобстера, также известного как "лобстер сладкая вата". Ракообразные такого окраса встречаются чрезвычайно редко, а потому рыбак был очень удивлен.

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Рыбак выловил лобстера, который встречается раз на 100 миллионов

Исследователи говорят, что необычная радужная окраска ракообразного, вероятно, вызвана генетической мутацией или связана с рационом, которого придерживается лобстер. Однако такая окраска также означает, что ракообразное является более легкой добычей для хищников.

Чтобы не рисковать, что лобстер превратится в чей-то обед или будет убит, Джозеф Крамер передал его некоммерческой организации Seacoast Science Center, где ракообразное продолжит свою жизнь. Рыбак также отметил, что было невероятно обнаружить такое редкое существо - нечто подобное действительно случается "один раз в жизни".

Сначала рыбаки подумали, что им удалось поймать другого редкого лобстера с мутацией, который случается лишь раз на 2 миллиона, однако позже в Научном центре побережья исследователи подтвердили, что находка еще более необычная. На самом деле рыбакам удалось выловить лобстера с оттенком лаванды, пурпура и розового, что ставит его в категорию "сладкой ваты".



Рыбак выловил лобстера, который встречается раз на 100 миллионов / Фото Seacoast Science Center

У омаров есть слои красных, желтых и синих пигментов-каротиноидов, которые вырабатываются растениями и водорослями и придают ракообразным оттенок, из-за чего они кажутся коричневыми для человеческого глаза. Исследования показывают, что красные омары встречаются раз на десять особей, двухцветные - раз на 50 миллионов и альбиносы - раз на 100 миллионов.

Известно, что ракообразные получат эти пигменты из антиоксиданта, называемого астаксантином - разновидность красного красителя. При смешивании с каротиноидами этот краситель дает типичный коричневый оттенок. Именно поэтому во время приготовления окраска лобстера меняется на красную, потому что тепло высвобождает антиоксидантные соединения.

В то же время "лобстер сахарная вата" имеет уникальную окраску из-за необычно низкого уровня астаксантина. Это может быть связано с генетической мутацией или другой диетой - например, он питается не типичными крабами и креветками.

Если окрас лобстера связан с мутацией, по словам ученых, в этом нет ничего удивительного. Из-за мутации животные экспрессируют гены разного цвета на своих панцирях, что делает их очень уязвимыми перед хищниками.