За словами 25-річного Джозефа Крамера, він встановив два десятки пасток і в одній з них несподівано виявив синьо-рожево-фіолетового лобстера, також відомого як "лобстер солодка вата". Ракоподібні такого забарвлення зустрічаються надзвичайно рідко, а тому рибалка був дуже здивований.

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Рибалка виловив лобстера, який зустрічається раз на 100 мільйонів

Дослідники кажуть, що незвичайне веселкове забарвлення ракоподібного, ймовірно, спричинене генетичною мутацією або пов'язане з раціоном, якого дотримується лобстер. Однак таке забарвлення також означає, що ракоподібне є легшою здобиччю для хижаків.

Щоб не ризикувати, що лобстер перетвориться на чийсь обід або буде вбитий, Джозеф Крамер передав його некомерційній організації Seacoast Science Center, де ракоподібне продовжить своє життя. Рибалка також зазначив, що було неймовірно виявити таку рідкісну істоту — щось подібне справді трапляється "один раз у житті".

Спочатку рибалки подумали, що їм вдалося зловити іншого рідкісного лобстера з мутацією, який трапляється лише раз на 2 мільйони, проте пізніше в Науковому центрі узбережжя дослідники підтвердили, що знахідка ще більш незвичайна. Насправді рибалкам вдалося виловити лобстера з відтінком лаванди, пурпура і рожевого, що ставить його в категорію "солодкої вати".



Рибалка виловив лобстера, який зустрічається раз на 100 мільйонів / Фото Seacoast Science Center

У омарів є шари червоних, жовтих і синіх пігментів-каротиноїдів, які виробляються рослинами й водоростями та надають ракоподібним відтінку, через що вони здаються коричневими для людського ока. Дослідження показують, що червоні омари трапляються раз на десять особин, двоколірні — раз на 50 мільйонів і альбіноси — раз на 100 мільйонів.

Відомо, що ракоподібні отримають ці пігменти з антиоксиданту, званого астаксантином — різновид червоного барвника. При змішуванні з каротиноїдами цей барвник дає типовий коричневий відтінок. Саме тому під час приготування забарвлення лобстера змінюється на червоне, бо тепло вивільняє антиоксидантні сполуки.

Водночас "лобстер цукрова вата" має унікальне забарвлення через незвично низький рівень астаксантину. Це може бути пов'язано з генетичною мутацією або іншою дієтою — наприклад, він харчується не типовими крабами та креветками.

Якщо забарвлення лобстера пов'язане з мутацією, за словами вчених, у цьому немає нічого дивного. Через мутацію тварини експресують гени різного кольору на своїх панцирах, що робить їх дуже вразливими перед хижаками.