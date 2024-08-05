Первісне середовище існування деяких ссавців, тісно пов'язаних зі свійськими ослами, розташоване в напівпустельних регіонах Ірану. На жаль, через низку несприятливих зовнішніх факторів дика популяція скоротилася до менш ніж 600 особин. Природоохоронці дедалі більше занепокоєні таким скороченням і закликають вжити негайних заходів для захисту виду. І народження нового представника – важлива подія.
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У зоопарку Британії народилась одна з найрідкісніших тварин на Землі: про кого мовиться
Джерело:ВВС
Основні тези
- У Честерському зоопарку народилося дитинча перської онагри, однієї з найрідкісніших тварин у світі.
- Природоохоронці висловлюють занепокоєння через скорочення популяції цього виду до менш ніж 600 осіб.
- Директор зоопарку висловив захват від появи нового онагра та наголосив на важливості його народження для природоохоронних заходів.
У Честерському зоопарку, найбільшому зоопарку Великої Британії, народилося дитинча перської онагри, однієї з найрідкісніших тварин у світі, що стало значною подією в природоохоронній діяльності. Новонароджений є нащадком Азіти, найстарішого відомого представника цього виду.