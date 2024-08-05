Первісне середовище існування деяких ссавців, тісно пов'язаних зі свійськими ослами, розташоване в напівпустельних регіонах Ірану. На жаль, через низку несприятливих зовнішніх факторів дика популяція скоротилася до менш ніж 600 особин. Природоохоронці дедалі більше занепокоєні таким скороченням і закликають вжити негайних заходів для захисту виду. І народження нового представника – важлива подія.