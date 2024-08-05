В зоопарке Британии родилось одно из самых редких животных на Земле / Фото Chester Zoo
В Честерском зоопарке, крупнейшем зоопарке Великобритании, родился детеныш персидской онагры, одного из самых редких животных в мире, что стало значительным событием в природоохранной деятельности. Новорожденный является потомком Азиты, старейшего известного представителя этого вида.
Первоначальная среда обитания некоторых млекопитающих, тесно связанных с домашними ослами, расположена в полупустынных регионах Ирана. К сожалению, из-за ряда неблагоприятных внешних факторов дикая популяция сократилась до менее чем 600 особей. Природоохранники все больше обеспокоены таким сокращением и призывают принять немедленные меры для защиты вида. И рождение нового представителя – важное событие.