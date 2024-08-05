Первоначальная среда обитания некоторых млекопитающих, тесно связанных с домашними ослами, расположена в полупустынных регионах Ирана. К сожалению, из-за ряда неблагоприятных внешних факторов дикая популяция сократилась до менее чем 600 особей. Природоохранники все больше обеспокоены таким сокращением и призывают принять немедленные меры для защиты вида. И рождение нового представителя – важное событие.

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Честерский зоопарк пополнился персидским онагром

Зоопарк поздравил пополнение в своей семье – новорожденного онагра, по имени Джаспер, что в переводе с персидского означает "сокровище". Майк Джордан, директор зверинца, заявил, что весь персонал зоопарка в восторге от появления молодого животного.

Он полон энергии и любит игриво поднимать пыль, бегая вокруг своего места жительства,

– добавил мужчина.