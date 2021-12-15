Его хозяйка Есения Мадригал была опустошена. Женщина и ее муж Ричард Фигероа обзвонили всех, кого могли и искали любимца повсюду . В конце концов поиски исчерпали себя и через 1,5 года после исчезновения собаки семья переехала в Омаху.

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Трогательная история Макса

Однако Есения не теряла надежду. Зная, что у Макса есть микрочип, она обновила свой адрес в Американской ассоциации собачников. Это и помогло любимцу вернуться в семью.

Человеческое неравнодушие вернуло собаку к семье / Фото CNN

Около месяца назад Макса встретил небезразличный Исмаэль Ботелло. Как ни странно, это случилось в 5 минутах ходьбы от бывшего дома Мадригал. Одинокая собака привлекла внимание мужчины, и он позвал шнауцера к себе, и тот подошел.

Исмаэль обратился в ветеринарную клинику, чтобы проверить есть ли у животного микрочип и просканировать его. Так он узнал контактную информацию владельцев Макса. Мужчина позвонил Ессении, чтобы сообщить ей счастливую новость.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Однако тогда появилась новая проблема – у супругов не было денег на то, чтобы полететь в Техас и забрать собаку в Омаху. Исмаэль создал аккаунт на сайте сервиса GoFundMe, где люди могут организовывать сбор средств на различные цели. Но его остановили, когда незнакомец из Небраски предложил полностью оплатить дорогу Макса. Деньги, которые к тому времени уже успел собрать Исмаэль, пойдут на ветеринарный осмотр и необходимые процедуры для Макса.

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Макс вернулся домой после двух лет / Фото CNN

Ричард Фирегоа полетел в Техас, чтобы забрать собачку домой. Семья невероятно радуется возвращению любимца и называет эту историю настоящим рождественским чудом.