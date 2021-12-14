Песик оказался в ловушке, застряв во льду лапами. Ему было трудно маневрировать, поэтому все усилия собаки, пытавшейся выбраться самостоятельно, оказались тщетными.
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Бригада пожарных быстро среагировала на помощь хвостатому. Когда Тукс увидел людей, он очень обрадовался, будто понял, что скоро все закончится. Песик даже смог подползти к пожарным поближе.
Спасатели вытащили собаку из ловушки / Фото Chautauqua Country Sheriff
Чтобы достать собаку, спасатели зашли в ледяную воду по пояс, прицепив к плечам страховые тросы. Они подошли к Туксу, на руках вынесли его из пруда и вернули владельцам.
Пожарные зашли в воду по пояс, чтобы спасти собаку / Фото из фейсбука Frewsburg Fire Company
Позже хозяева собаки рассказали, что их любимец согрелся, успокоился и вернулся в нормальное состояние. Они очень благодарны пожарным за спасение жизни пушистого члена их семьи.
Поблагодарили героев и пользователи фейсбука. На странице пожарной команды опубликовали сообщение с рассказом о Туксе, который растрогал многих комментаторов:
- "От имени всех любителей животных, спасибо!";
- "Спасибо, что спасли эту собаку";
- "Ребята, молодцы! Еще один самоотверженный поступок для спасения любимца. Счастлив, что все в безопасности";
- "Супергерои в действии";
- "Это удивительная работа. Спасибо за то, что рискуете своими жизнями, чтобы помочь другим, а также животным".
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