Песик оказался в ловушке, застряв во льду лапами. Ему было трудно маневрировать, поэтому все усилия собаки, пытавшейся выбраться самостоятельно, оказались тщетными.

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Бригада пожарных быстро среагировала на помощь хвостатому. Когда Тукс увидел людей, он очень обрадовался, будто понял, что скоро все закончится. Песик даже смог подползти к пожарным поближе.

Спасатели вытащили собаку из ловушки / Фото Chautauqua Country Sheriff

Чтобы достать собаку, спасатели зашли в ледяную воду по пояс, прицепив к плечам страховые тросы. Они подошли к Туксу, на руках вынесли его из пруда и вернули владельцам.

Пожарные зашли в воду по пояс, чтобы спасти собаку / Фото из фейсбука Frewsburg Fire Company

Позже хозяева собаки рассказали, что их любимец согрелся, успокоился и вернулся в нормальное состояние. Они очень благодарны пожарным за спасение жизни пушистого члена их семьи.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Поблагодарили героев и пользователи фейсбука. На странице пожарной команды опубликовали сообщение с рассказом о Туксе , который растрогал многих комментаторов:

"От имени всех любителей животных, спасибо!";

"Спасибо, что спасли эту собаку";

"Ребята, молодцы! Еще один самоотверженный поступок для спасения любимца. Счастлив, что все в безопасности";

"Супергерои в действии";

"Это удивительная работа. Спасибо за то, что рискуете своими жизнями, чтобы помочь другим, а также животным".