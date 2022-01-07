Волонтер Алекса Эллиот помогает беспризорным котикам в своем районе. Девушка ежедневно подкармливает пушистиков.

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Дикая кошка привела малыша



Малыш появился во дворе местной волонтерши / Фото Little Wanderers

Однажды во дворе появилась дикая кошка с рыжим котёнком. Взрослое животное словно показало малышу дорогу к еде и быстро исчезло. Кошка доверила его доброй девушке Алексе.

Малышу было не больше 6 недель. Рыжий котик оказался очень любознательным – он бегал и всем интересовался. Он приходил несколько дней кряду, и тогда Алекса решила действовать решительно.



Котенка поймали и забрали домой / Фото Little Wanderers

Я начала процесс его заключения в ловушку. Котенок от природы доверчив, поэтому это заняло у меня всего несколько дней,

– рассказывает волонтер.

Наконец, котёнка поймали и поселили в доме. Малыша назвали Спрус. Пушистик очень быстро привык к людям, позволял купать себя, заворачивать в полотенце, лечить глазки от инфекции.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .



Малыш вел себя очень воспитанно / Фото Little Wanderers

Спрус очень быстро привык к людям и другим животным. А в канун новогодних праздников произошло настоящее чудо – большая семья приехала и усыновила котика.



Котик нашел себе хозяев / Фото Little Wanderers

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