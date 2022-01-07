Согласно ролику, черный кот оказался на замерзшем льду во дворе, где и устроил выступление.
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Четвероногий пытался схватить свой хвост, чем и рассмешил хозяйку. Ведь все его попытки превратились в смешной танец на льду. Женщине выступление кота очень понравилось, поэтому она опубликовала видео в социальных сетях.
Смотрите видео "танцев" кота на льду:
Такого же мнения были и пользователи социальных сетей. Какие комментарии оставляли люди:
- "Какая грация! Какая техника!".
- "Оценки у всех судей: 6,0".
- "Кот готов к олимпиаде!"
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