Моника Висенс принесла крохотного котенка, которого назвала Чайна, с улицы. Женщина сразу полюбила полосатого малыша и не смогла его оставить.

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Когда женщина переехала из квартиры в дом, Чайна превратилась в охотницу. Почти после каждой прогулки кошка возвращалась с какой-то добычей, которую отдавала хозяйке. Например, это могли быть носки, папиросы, спички, ножницы, гаечные ключи, дротики.

По словам Моники, она не сразу поняла, откуда домашняя любимица это приносит. Впоследствии оказалось, что она "грабила" соседей. Тогда женщина начала возвращать украденные предметы владельцам.



Чайная с "подарком" / Фото инстаграм

"Я возвращала все вещи соседям, но Чайна каждый раз снова брала их и приносила мне с недовольной мордашкой. Казалось, что она хотела сказать: "Я же подарила это тебе", — рассказала Моника.

Соседи с юмором приняли проделки Чайны. Моника даже установила рядом с домом ящик, в который начала складывать все украденные кошкой вещи.

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"Чайна любит валяться в грязи, охотиться, воровать, сбрасывать вещи со столов и раздражать меня всеми возможными способами. Однако я все равно до смерти ее люблю и ни за что не покину", — отметила Моника.