Моніка Вісенс принесла крихітне кошеня, яке назвала Чайна, з вулиці. Жінка одразу полюбила смугастого малюка та не змогла його залишити.

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Коли вона переїхала з квартири до будинку, Чайна перетворилася на мисливицю. Майже після кожної прогулянки кішка поверталася з якоюсь здобиччю, яку віддавала господині. Наприклад, це могли бути шкарпетки, цигарки, сірники, ножиці, гайкові ключі, дротики.

За словами Моніки, вона не одразу зрозуміла звідки домашня улюблениця це приносить. Згодом виявилося, що вона "грабувала" сусідів. Тоді жінка почала повертати вкрадені предмети власникам.



Чайна з "подарунком" / Фото інстаграм

"Я повертала всі речі сусідам, але Чайна щоразу знову брала їх і приносила мені з незадоволеною мордочкою. Здавалося, що вона хотіла сказати: "Я ж подарувала це тобі", – розповіла Моніка.

Сусіди з гумором прийняли витівки Чайни. Моніка навіть встановила поряд з будинком ящик, у який почала складати всі викрадені кішкою речі.

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"Чайна любить валятися в бруді, полювати, красти, скидати речі зі столів і дратувати мене всіма можливими способами. Проте я все одно до смерті її люблю і нізащо не покину", – зазначила Моніка.

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