Згідно з роликом, чорний кіт опинився на замерзлій кризі у дворі, де й влаштував виступ.
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Чотирилапий намагався схопити свого хвоста, чим й розсмішив господиню. Адже усі його спроби перетворилися на кумедний танець на льоді. Жінці виступ кота дуже сподобався, тому вона опублікувала відео у соціальних мережах.
Дивіться відео "танців" кота на льоді:
Такої ж думки були й користувачі соціальних мереж. Які коментарі залишали люди:
"Яка грація! Яка техніка!".
"Оцінки у всіх суддів: 6,0".
"Кіт готовий до олімпіади!".
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