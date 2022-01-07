Волонтерка Алекса Елліот дбає про безпритульних котиків у своєму районі. Дівчина щодня підгодовує пухнастиків.

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Дика кішка привела малюка



Малюк з'явився на подвір'ї місцевої волонтерки / Фото Little Wanderers

Одного разу у її дворі з'явилася дика кішка з рудим кошеням. Доросла тварина немов показала маляті дорогу до їжі та швидко зникла. Кішка довірила його добрій дівчині Алексі.

Малюку було не більше 6 тижнів. Рудий котик виявився дуже допитливим – він бігав та усім цікавився. Він приходив кілька днів поспіль, і тоді Алекса вирішила діяти рішуче.



Кошеня упіймали і забрали додому / Фото Little Wanderers

Я почала процес його ув'язнення в пастку. Кошеня від природи довірливе, тому це зайняло в мене всього кілька днів,

– розповідає волонтерка.

Зрештою, кошеня упіймали й оселили у домі. Малюка назвали Спрус. Пухнастик дуже швидко звик до людей, дозволяв купати себе, загортати у рушничок, лікувати очки від інфекції.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.



Малюк поводився дуже чемно / Фото Little Wanderers

Спрус дуже швидко звик до людей та інших тварин. А напередодні новорічних свят сталося справжнє диво – велика родина приїхала та усиновила котика.



Котик знайшов собі господарів / Фото Little Wanderers

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