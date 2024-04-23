Свет во тьме: около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации атаки на Одещине

Россия продолжает цинично уничтожать украинские города, нанося по ним многочисленные ракетные удары. Несмотря на весь ужас этой страшной войны, каждый раз появляются знаки, которые дают надежду на свет во тьме.

На этот раз таким знаком стали пеликаны в небе. Их заметили во время ликвидации масштабных последствий обстрелов в Одесской области.

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Пеликаны появились в небе на фоне дыма российской атаки в Одесской области

Враг снова "забросал" несокрушимый регион ракетами. Спасатели уже не один час ликвидировали масштабные последствия обстрелов, как вдруг в небе появляются сотни пеликанов.

Пернатые кружили над огнеборцами. Они белоснежные и с гордо расправленными крыльями пролетают сквозь темные, густые облака дыма и снова выныривают, такие же светлые и белые,

– подчеркнули в ГСЧС.

Пеликаны в небе во время ликвидации последствий российской атаки в Одесской области / Фото ГСЧС Одесской области

В ведомстве отмечают, что в какую бы тьму враг не пытался каждый раз погружать украинцев, "свет всегда будет с нами, в наших сердцах". Мы обязательно победим и все будет Украина!

Во время ракетной атаки в Одесской области была ранена собака

Во время недавнего ракетного обстрела в Одесской области 21 апреля была ранена собака, которая сейчас находится на лечении в местной клинике. Волонтеры начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь покрыть расходы на операцию собаки.

Собаку зовут Гектор и в нем обнаружили 5 осколков. Хирургическое вмешательство должно было состояться 22 апреля.