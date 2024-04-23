Цього разу таким знаком стали пелікани у небі. Їх помітили під час ліквідації масштабних наслідків обстрілів на Одещині.

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Пелікани з'явилися у небі на тлі диму російської атаки на Одещині

Ворог знову "закидав" незламний регіон ракетами. Рятувальники вже не одну годину ліквідовували масштабні наслідки обстрілів, як раптом у небі з'являються сотні пеліканів.

Пернаті кружляли над вогнеборцями. Вони білосніжні та з гордо розправленими крилами пролітають крізь темні, густі хмари диму і знову виринають, такі ж світлі та білі,

– підкреслили у ДСНС.

Пелікани у небі під час ліквідації наслідків російської атаки на Одещині / Фото ДСНС Одещини

У відомстві зазначають, що в яку б темряву ворог не намагався щоразу занурювати українців, "світло завжди буде з нами, у наших серцях". Ми обов'язково переможемо і все буде Україна!

Під час ракетної атаки на Одещину був поранений собака

Під час нещодавнього ракетного обстрілу в Одеській області 21 квітня було поранено собаку, який зараз перебуває на лікуванні в місцевій клініці. Волонтери розпочали кампанію зі збору коштів, щоб допомогти покрити витрати на операцію собаки.

Собаку звуть Гектор і у ньому виявили 5 осколків. Хірургічне втручання мало відбутися 22 квітня.