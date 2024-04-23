На этот раз таким знаком стали пеликаны в небе. Их заметили во время ликвидации масштабных последствий обстрелов в Одесской области.

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Пеликаны появились в небе на фоне дыма российской атаки в Одесской области

Враг снова "забросал" несокрушимый регион ракетами. Спасатели уже не один час ликвидировали масштабные последствия обстрелов, как вдруг в небе появляются сотни пеликанов.

Пернатые кружили над огнеборцами. Они белоснежные и с гордо расправленными крыльями пролетают сквозь темные, густые облака дыма и снова выныривают, такие же светлые и белые,

– подчеркнули в ГСЧС.

Пеликаны в небе во время ликвидации последствий российской атаки в Одесской области / Фото ГСЧС Одесской области

В ведомстве отмечают, что в какую бы тьму враг не пытался каждый раз погружать украинцев, "свет всегда будет с нами, в наших сердцах". Мы обязательно победим и все будет Украина!

Во время ракетной атаки в Одесской области была ранена собака

Во время недавнего ракетного обстрела в Одесской области 21 апреля была ранена собака, которая сейчас находится на лечении в местной клинике. Волонтеры начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь покрыть расходы на операцию собаки.

Собаку зовут Гектор и в нем обнаружили 5 осколков. Хирургическое вмешательство должно было состояться 22 апреля.