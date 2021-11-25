Хозяева кошек или собак могут управлять роботом и одновременно взаимодействовать с домашним питомцем из любого места и независимо от времени. Главным условием при этом – наличие Wi-Fi.
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Для контроля за Rocki Robot достаточно иметь смартфон с операционной системой iOS или Android и загруженное бесплатное приложение.
Чем оснащен робот
Rocki Robot оснащен камерами с разрешением в 1080 пикселей, микрофоном, динамиком и четырьмя колесами для перемещения.
Робот для животных / Фото Rocki
Одна батарея позволяет работать от 3 дней до 1 недели. Все зависит от интенсивности использования.
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Робот имеет много преимуществ для любимого кота или собаки. Например, снижение уровня тревожности, повышение его физических упражнений и создание активного дня.
Смотрите видео: как робот взаимодействует с домашними питомцами