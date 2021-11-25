Господарі кішок чи собак можуть керувати роботом та одночасно взаємодіяти з домашнім улюбленцем з будь-якого місця й незалежно від часу. Головною умовою при цьому – наявність Wi-Fi.
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Для контролю за Rocki Robot достатньо мати смартфон з операційною системою iOS або Android та завантажений безкоштовний додаток.
Чим оснащений робот
Rocki Robot оснащений камерами з роздільною здатністю в 1080 пікселів, мікрофоном, динаміком і чотирма колесами для переміщення.
Робот для тварин / Фото Rocki
Одна батарея дозволяє роботу працювати від 3 днів до 1 тижня. Все залежить від інтенсивності користування.
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Робот має багато переваг для улюбленого кота чи собака. Наприклад, зниження рівня тривожності, підвищення рівня його фізичних вправ та створення активного дня.
Дивіться відео: як робот взаємодіє з домашніми улюбленцями