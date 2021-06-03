Редкие лемуры родились под Харьковом: как они выглядят

Малыши родились в ландшафтном парке "Фельдман Экопарк". Их аж четверо: 2 появились у белолобых лемуров и 2 – у черно-белых лемуров вари.

Лемуры появились на свет в конце весны. Сейчас они активно растут, питаются материнским молоком и пробуют взрослую пищу – тропические фрукты.

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Большая семья лемуров совместно занимается воспитанием детишек. Вместе с пополнением в экопарке теперь живут 7 белолобых лемуров, 4 черно-белых лемура вари, а еще – более десятка кольцехвостых или кошачьих лемуров.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Все виды этих мадагаскарских животных занесены в Красную книгу. Лемуров легко узнать по их круглым глазкам, длинному хвосту и пронизывающему голосу.