Лемури з'явилися на світ наприкінці весни. Зараз вони активно ростуть, харчуються материнським молоком і пробують дорослу їжу – тропічні фрукти.
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Велика родина лемурів спільно займається вихованням дітлахів. Разом із поповненням у екопарку тепер мешкають 7 білолобих лемурів, 4 чорно-білі лемури варі, а ще – понад десяток кільцехвостих або котячих лемурів.
Усі види цих мадагаскарських тваринок занесені до Червоної книги. Лемурів легко впізнати завдяки їх круглим оченятам, довгому хвосту й пронизливому голосу.