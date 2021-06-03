Лемуры появились на свет в конце весны. Сейчас они активно растут, питаются материнским молоком и пробуют взрослую пищу – тропические фрукты.
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Большая семья лемуров совместно занимается воспитанием детишек. Вместе с пополнением в экопарке теперь живут 7 белолобых лемуров, 4 черно-белых лемура вари, а еще – более десятка кольцехвостых или кошачьих лемуров.
Все виды этих мадагаскарских животных занесены в Красную книгу. Лемуров легко узнать по их круглым глазкам, длинному хвосту и пронизывающему голосу.