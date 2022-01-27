Ребенок впервые в своей жизни увидел собак: удивительное видео
Источник:ViralHog
Реакция детей на все, что они видят, всегда очень трогательная и смешная. Так 6-месячная девочка покорила сеть своей реакции, когда впервые в своей жизни увидела собак.
В социальных сетях активно распространяется видео с маленькой девочкой. Известно, что ребенку только недавно исполнилось полгода.
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Поскольку в мире активно распространялась пандемия COVID-19, когда малышка родилась, мать пыталась оберегать ее от заболевания. Поэтому девочка много времени была дома.
Поэтому девочка преимущественно из людей видела только членов своей семьи, а многих животных вживую вообще не встречала.
На видео, опубликованном мама девочки, ее дочь впервые увидела собак. Ребенок был поражен лабрадорами соседки, а женщины реакцией крохи. Кроме того, мама отметила, что никогда раньше не слышала, чтобы дочь так звонко смеялась.
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