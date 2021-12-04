Реальный кот из "Шрека": в соцсетях нашли копию персонажа мультфильма

Британский короткошерстный кот известен своей похожестью на персонажа из мультфильма "Шрек". Благодаря этому, четырехлапый имеет большое количество поклонников.

Четвероногий, которого назвали Писко, умеет копировать знаменитую мордочку мультяшного кота из "Шрека". Его глаза как будто брали в пример при создании персонажа.

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Известно, что кот Писко с хозяевами живет в Нью-Йорке. Раньше он плохо шел на контакт с людьми и был очень напуганным.

"Когда мы впервые принесли Писко домой, он не был таким милым существом, как сейчас. Он был невероятно напуганным, вообще не хотел, чтобы его трогали и обнимали. Но каждый день мы пытались обрести его доверие. Впоследствии он стал увереннее и начал подходить к нам", – вспомнил владелец.

Смотрите видео с котом Писко:

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Теперь Писко обожает свою семью, а также в восторге от объятий. Для четырехлапого даже завели страницу в инстаграм, где более 614 тысяч подписчиков следят за пушистым любимцем.

Смотрите фото Писко из инстаграм: