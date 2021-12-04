Четвероногий, которого назвали Писко, умеет копировать знаменитую мордочку мультяшного кота из "Шрека". Его глаза как будто брали в пример при создании персонажа.

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Известно, что кот Писко с хозяевами живет в Нью-Йорке. Раньше он плохо шел на контакт с людьми и был очень напуганным.

"Когда мы впервые принесли Писко домой, он не был таким милым существом, как сейчас. Он был невероятно напуганным, вообще не хотел, чтобы его трогали и обнимали. Но каждый день мы пытались обрести его доверие. Впоследствии он стал увереннее и начал подходить к нам", – вспомнил владелец.

Смотрите видео с котом Писко:

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Теперь Писко обожает свою семью, а также в восторге от объятий. Для четырехлапого даже завели страницу в инстаграм, где более 614 тысяч подписчиков следят за пушистым любимцем.

Смотрите фото Писко из инстаграм:

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