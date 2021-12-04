Чотирилапий, якого назвали Піско, вміє копіює знамениту мордочку мультяшного кота зі "Шрека". Його очі ніби брали для прикладу при створенні персонажа.

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Відомо, що кіт Піско з господарями живе у Нью-Йорку. Раніше він погано йшов на контакт з людьми та був дуже настрашеним.

"Коли ми вперше принесли Піско додому, він не був таким милим створінням, яким є зараз. Він був неймовірно наляканим, взагалі не хотів, аби його чіпали та обіймали. Але кожен день ми намагалися здобути його довіру. Згодом він став впевненішим і почав підходити до нас", – пригадав власник.

Дивіться відео з котом Піско:

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Тепер Піско обожнює свою сімʼю, а також в захваті від обіймів. Для чотирилапого навіть завели сторінку в інстаграм, де понад 614 тисяч підписників слідкують за пухнастим улюбленцем.

Дивіться фото Піско з інстаграм:

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