Згідно з роликом, чотирилапий зовсім не хотів спати, а активно поводився на поличці поруч з ліжком господині.
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Коли кіт вирішив перейти в інше місце, то зачепив горня з водою. Усе це полетіло на голову дівчині, влаштувавши їй ранковий незапланований душ.
Господиня миттєво прокинулася, а домашній улюбленець тим часом вмостився на тій же поличці. Він абсолютно спокійно дивився на розлючену дівчину, ніби не розумів, що сталося.
У соціальних мережах люди активно коментували відео:
- "Ні, це точно не був нещасний випадок".
- "Мені подобається, що він просто ліг після того. Вдавав, що це не його лап справа".
- "Прокинься, мамо. Я голодний".
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