Згідно з роликом, чотирилапий зовсім не хотів спати, а активно поводився на поличці поруч з ліжком господині.

Цікаво Вологий корм у харчуванні кота: які позитивні зміни спостерігатимуть господарі

Коли кіт вирішив перейти в інше місце, то зачепив горня з водою. Усе це полетіло на голову дівчині, влаштувавши їй ранковий незапланований душ.

Господиня миттєво прокинулася, а домашній улюбленець тим часом вмостився на тій же поличці. Він абсолютно спокійно дивився на розлючену дівчину, ніби не розумів, що сталося.

У соціальних мережах люди активно коментували відео:

"Ні, це точно не був нещасний випадок".

"Мені подобається, що він просто ліг після того. Вдавав, що це не його лап справа".

"Прокинься, мамо. Я голодний".

Читайте також Кішка намагалася проникнути в школу: яка особлива мета була у чотирилапої

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться відео: як кіт перевернув воду на господиню