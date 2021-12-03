Згідно з роликом, чотирилапий зовсім не хотів спати, а активно поводився на поличці поруч з ліжком господині.

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Коли кіт вирішив перейти в інше місце, то зачепив горня з водою. Усе це полетіло на голову дівчині, влаштувавши їй ранковий незапланований душ.

Господиня миттєво прокинулася, а домашній улюбленець тим часом вмостився на тій же поличці. Він абсолютно спокійно дивився на розлючену дівчину, ніби не розумів, що сталося.

У соціальних мережах люди активно коментували відео:

  • "Ні, це точно не був нещасний випадок".
  • "Мені подобається, що він просто ліг після того. Вдавав, що це не його лап справа".
  • "Прокинься, мамо. Я голодний".

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