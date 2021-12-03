Согласно ролику, четвероногий совсем не хотел спать, а активно вел себя на полочке рядом с кроватью хозяйки.
Интересно Влажный корм в питании кота: какие положительные изменения будут наблюдать хозяева
Когда кот решил перейти в другое место, то задел чашку с водой. Все это полетело на голову девушке, устроив ей незапланированный утренний душ.
Хозяйка мгновенно очнулась, а домашний любимец тем временем устроился на той же полочке. Он совершенно спокойно смотрел на разъяренную хозяйку, словно не понимая, что произошло.
В социальных сетях люди активно комментировали видео:
- "Нет, это определенно не был несчастный случай".
- "Мне нравится, что он просто лег после этого. Притворялся, что это не его лап дело".
- "Проснись, мама. Я голоден".
Читайте также Кошка пыталась проникнуть в школу: какая особая цель была у четырехлапой
Смотрите видео: как кот перевернул воду на хозяйку