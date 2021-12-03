Согласно ролику, четвероногий совсем не хотел спать, а активно вел себя на полочке рядом с кроватью хозяйки.

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Когда кот решил перейти в другое место, то задел чашку с водой. Все это полетело на голову девушке, устроив ей незапланированный утренний душ.

Хозяйка мгновенно очнулась, а домашний любимец тем временем устроился на той же полочке. Он совершенно спокойно смотрел на разъяренную хозяйку, словно не понимая, что произошло.

В социальных сетях люди активно комментировали видео:

"Нет, это определенно не был несчастный случай".

"Мне нравится, что он просто лег после этого. Притворялся, что это не его лап дело".

"Проснись, мама. Я голоден".

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Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Смотрите видео: как кот перевернул воду на хозяйку