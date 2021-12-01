В 2019 году Луна появилась в доме Хизер Люсьер. По словам хозяйки, кошка очень любит с ними гулять, а соседи комментируют, что за этим трогательно наблюдать.

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Когда в 2021 году дети начали ходить в школу, кошка провожала и встречала их. После одного из таких ритуалов – Луна не вернулась домой. Четырехлапая попыталась попасть в школу, чтобы быть рядом с маленькими хозяевами.

Смотрите фото Луны с семьей:

Учителя знали Луну, потому сразу сконтактировали с Хизер. "Когда мне позвонили из школы, я испугалась, подумал, что кто-то из моих детей ранен или болен. К счастью, они позвонили, чтобы сказать, что Луна пытается проникнуть в школу", — вспомнила Хизер Люсьер.

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Хозяйка приехала и забрала кошку, а вечером уже рассказала детям о приключении четырехлапой. Брат с сестрой были рады и захотели когда-нибудь принести Луну в школу, чтобы показать ее одноклассникам.

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