Офис Кайлы расположен в многоквартирном доме. Во время одного из рабочих дней прибежал коллега и срочно позвал ее на помощь.

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Оказалось, что на лестнице в специальной лежанке была кошка с огромными испуганными глазами. Она была укрыта одеялом, на полу лежала горстка сухого корма, а рядом записка: "Пожалуйста, помогите нам!".

Смотрите фото кошки, когда ее нашли:

Кроме того, оказалось, что кошка была беременна и рожала в этот момент. Рядом уже лежало 3 крохи, а четвертая вот-вот должна была появиться. Кайли помогла последнему родиться, ведь в свободное время волонтерила в местном кошачьем приюте и знала, что нужно делать.

Когда все малыши появились на свет, женщина перенесла кровать с мамой-кошкой и ее детьми в свой офис. Оттуда она позвонилав приют, который пообещал поддержку. Кроме того, мама Кайлы согласилась забрать кошачьую семью на передержку.

Котята родились здоровыми и очень активными. Мама-кошка, которую назвали Бон-Бон, заботится о малышах и ведет себя спокойно и дружелюбно. Кайли уверена, что это поможет ему быстро найти новых хозяев.

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Когда котята перестанут нуждаться в материнском молоке, они отправятся в приют, чтобы им подыскали лучшую семью.

Смотрите фото: как выглядят котята

По словам волонтеров, они не понимают, почему такая замечательная кошка оказалась на улице. По их мнению, ее бывшие хозяева могли быть в отчаянии, когда решили так поступить.