Офіс Кайли розташований у багатоквартирному будинку. Під час одного з робочих днів прибіг її колега та терміново покликав її на допомогу.

Цікаво Вологий корм у харчуванні кота: які позитивні зміни спостерігатимуть господарі

Виявилося, що на сходах у спеціальній лежанці була кішка із величезними зляканими очима. Вона була накрита ковдрою, на підлозі лежала жменька сухого корму, а поруч записка: "Будь ласка, допоможіть нам!".

Дивіться фото киці, коли її знайшли:

Крім того, виявилося, що кішка була вагітна й народжувала в цей момент. Поруч вже лежало 3 крихітки, а четверта ось-ось мала зʼявитися. Кайла допомогла останньому народитися, адже у вільний час волонтерила у місцевому котячому притулку і знала, що потрібно робити.

Коли усі малюки зʼявилися на світ, жінка перенесла ліжко з мамою-кішкою та її дітьми до свого офісу. Звідти вона зателефонувала у притулок, який пообіцяв підтримку. Крім того, мама Кайли погодилася забрати котячу сімʼю на перетримку.

Кошенята народилися здоровими та дуже активними. Мама-кішка, яку назвали Бон-Бон, дбає про малюків та поводиться спокійно й доброзичливо. Кайла впевнена, що це допоможе їй швидко знайти нових господарів.

Важливо Порятунок покинутого кролика: навіщо дівчина провела 4 дні на морозі

Коли кошенята перестануть потребувати материнського молока, вони вирушать у притулок, щоб їм підшукали найкращу сімʼю.

Дивіться фото: як виглядають кошенята

Згідно зі словами волонтерів, вони не розуміють, чому така чудова кішка опинилася на вулиці. На їх думку, її колишні господарі могли бути в розпачі, коли вирішили так вчинити.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.