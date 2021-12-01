Офіс Кайли розташований у багатоквартирному будинку. Під час одного з робочих днів прибіг її колега та терміново покликав її на допомогу.
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Виявилося, що на сходах у спеціальній лежанці була кішка із величезними зляканими очима. Вона була накрита ковдрою, на підлозі лежала жменька сухого корму, а поруч записка: "Будь ласка, допоможіть нам!".
Дивіться фото киці, коли її знайшли:
Крім того, виявилося, що кішка була вагітна й народжувала в цей момент. Поруч вже лежало 3 крихітки, а четверта ось-ось мала зʼявитися. Кайла допомогла останньому народитися, адже у вільний час волонтерила у місцевому котячому притулку і знала, що потрібно робити.
Коли усі малюки зʼявилися на світ, жінка перенесла ліжко з мамою-кішкою та її дітьми до свого офісу. Звідти вона зателефонувала у притулок, який пообіцяв підтримку. Крім того, мама Кайли погодилася забрати котячу сімʼю на перетримку.
Кошенята народилися здоровими та дуже активними. Мама-кішка, яку назвали Бон-Бон, дбає про малюків та поводиться спокійно й доброзичливо. Кайла впевнена, що це допоможе їй швидко знайти нових господарів.
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Коли кошенята перестануть потребувати материнського молока, вони вирушать у притулок, щоб їм підшукали найкращу сімʼю.
Дивіться фото: як виглядають кошенята
Згідно зі словами волонтерів, вони не розуміють, чому така чудова кішка опинилася на вулиці. На їх думку, її колишні господарі могли бути в розпачі, коли вирішили так вчинити.