Алісія Кастро не змогла покинути кролика, який опинився на вулиці. Тварину вона знайшла біля свого будинку й захотіла спіймати, адже вже активно наступали заморозки.

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Дівчина вирішила, що звіра потрібно заманити в клітку, але для цього він мав до неї звикнути. Саме тому Алісія 4 дні провела з ним на вулиці, не забуваючи, залишати йому їсти та пити.

Дивіться відео: як Алісія рятувала кролика

Попри те, що на вулиці температура була трохи вище нуля, дівчина постійно виходила з дому до кролика. Найважчим був 3 день. Алісія зізналася, що тоді її переповнював розпач й вона готова була здатися.

Проте їй допомогли люди, які радили, як заманити кролика та завоювати його довіру. Крім того, їй дали клітку, адже в перші дні вона намагалася зловити його рушником. Нарешті, кролик потрапив у пастку Алісії, а тоді до затишного й теплого дому.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Спочатку дівчина хотіла віддати кролика добрим людям та обдзвонювала Товариства захисту тварин. Проте його ніхто не хотів брати, а всі зоопритулки були переповнені.

Алісія дуже хотіла залишити кролика у себе, проте перешкодою була її кішка Кікі. Попри це все, вона вирішила залишити пухнастого у себе. Наразі дівчина працює над дружбою кролика та кішки.