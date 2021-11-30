Алісія Кастро не змогла покинути кролика, який опинився на вулиці. Тварину вона знайшла біля свого будинку й захотіла спіймати, адже вже активно наступали заморозки.
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Дівчина вирішила, що звіра потрібно заманити в клітку, але для цього він мав до неї звикнути. Саме тому Алісія 4 дні провела з ним на вулиці, не забуваючи, залишати йому їсти та пити.
Дивіться відео: як Алісія рятувала кролика
Попри те, що на вулиці температура була трохи вище нуля, дівчина постійно виходила з дому до кролика. Найважчим був 3 день. Алісія зізналася, що тоді її переповнював розпач й вона готова була здатися.
Проте їй допомогли люди, які радили, як заманити кролика та завоювати його довіру. Крім того, їй дали клітку, адже в перші дні вона намагалася зловити його рушником. Нарешті, кролик потрапив у пастку Алісії, а тоді до затишного й теплого дому.
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Спочатку дівчина хотіла віддати кролика добрим людям та обдзвонювала Товариства захисту тварин. Проте його ніхто не хотів брати, а всі зоопритулки були переповнені.
Алісія дуже хотіла залишити кролика у себе, проте перешкодою була її кішка Кікі. Попри це все, вона вирішила залишити пухнастого у себе. Наразі дівчина працює над дружбою кролика та кішки.