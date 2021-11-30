Алисия Кастро не смогла покинуть оказавшегося на улице кролика. Животное она нашла возле своего дома и захотела поймать, ведь уже активно наступали заморозки.

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Девушка решила, что зверя нужно заманить в клетку, но для этого он должен к ней привыкнуть. Именно поэтому Алисия 4 дня провела с ним на улице, не забывая оставлять ему есть и пить.

Смотрите видео: как Алисия спасала кролика

Несмотря на то, что на улице температура была чуть выше нуля, девушка постоянно выходила из дома к кролику. Самым трудным был 3 день. Алисия призналась, что тогда ее переполняло отчаяние и она готова была сдаться.

Однако ей помогли люди, которые советовали, как привлечь кролика и завоевать его доверие. Кроме того, ей дали клетку, ведь в первые дни она пыталась поймать его полотенцем. Наконец, кролик попал в ловушку Алисии, а затем в уютный и теплый дом.

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

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Сначала девушка хотела отдать кролика добрым людям и обзванивала Общества защиты животных. Однако его никто не хотел брать, а все зооприюты были переполнены.

Алисия очень хотела оставить кролика у себя, но препятствием была ее кошка Кики. Несмотря на все это, она решила оставить пушистого у себя. В настоящее время девушка работает над дружбой кролика и кошки.