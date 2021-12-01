У 2019 році Луна зʼявилася в будинку Хізер Люсьєр. За словами господині, кішка дуже любить з ними гуляти, а сусіди коментують, що за цим зворушливо спостерігати.

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Коли у 2021 році діти почали ходити до школи, кішка проводжала та зустрічала їх. Після одного з таких ритуалів – Луна не повернулася додому. Чотирилапа намагалася потрапити до школи, аби бути поруч з маленькими господарями.

Дивіться фото Луни із сімʼєю:

Вчителі знали Луну, тому одразу сконтактували з Хізер. "Коли мені зателефонували зі школи, я злякалася, подумавши, що хтось із моїх дітей поранений чи хворий. На щастя, вони зателефонували, щоб сказати, що Луна намагається проникнути до школи", – пригадала Хізер Люсьєр.

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Господиня приїхала та забрала кішку, а ввечері вже розповіла дітям про пригоду чотирилапої. Брат із сестрою були раді й захотіли колись принести Луну до школи, аби показати її однокласникам.

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