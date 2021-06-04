Разрушители мифа: фото кошек и собак, которые обожают друг друга

4 июня 2021 , 06:07
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Источник:

popularnoe.net

Зоопсихологи доказывают, что кошки и собаки могут мирно и счастливо жить вместе. На самом деле между этими видами нет сильной агрессии и их можно легко приучить друг к другу.

Подружиться могут даже уличные животные, которых никогда не приучали друг к другу специально. Это еще раз доказывает, что котики и собаки могут быть замечательными друзьями, которые все будут делать вместе.

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Сладкие объятия / Фото из открытых источников


Банда / Фото из открытых источников


Милые бездомные животные утешают друг друга / Фото из открытых источников


Этот пес бережет котика / Фото из открытых источников

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Лучшие друзья / Фото из открытых источников


Навсегда вместе / Фото из открытых источников


Лучший друг всегда поможет спрятаться от солнца / Фото из открытых источников


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Уютное трио / Фото из открытых источников

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Автор: Аліна Рудченко