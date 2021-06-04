Подружиться могут даже уличные животные, которых никогда не приучали друг к другу специально. Это еще раз доказывает, что котики и собаки могут быть замечательными друзьями, которые все будут делать вместе.
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Сладкие объятия / Фото из открытых источников
Банда / Фото из открытых источников
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