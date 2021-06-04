Подружиться могут даже уличные животные, которых никогда не приучали друг к другу специально. Это еще раз доказывает, что котики и собаки могут быть замечательными друзьями, которые все будут делать вместе.

Важно Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев



Сладкие объятия / Фото из открытых источников



Банда / Фото из открытых источников



Милые бездомные животные утешают друг друга / Фото из открытых источников



Этот пес бережет котика / Фото из открытых источников

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.



Лучшие друзья / Фото из открытых источников



Навсегда вместе / Фото из открытых источников



Лучший друг всегда поможет спрятаться от солнца / Фото из открытых источников



Эти малыши, которые греются, умиляют до слез / Фото из открытых источников



Популярная парочка из Норвегии / Фото из открытых источников



Уютное трио / Фото из открытых источников

Похоже Гении маскировки: 10 собак и котов, которые идеально подходят к интерьеру – смешные фото