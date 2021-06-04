Подружиться могут даже уличные животные, которых никогда не приучали друг к другу специально. Это еще раз доказывает, что котики и собаки могут быть замечательными друзьями, которые все будут делать вместе.

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сладкие объятия
Сладкие объятия / Фото из открытых источников

банда
Банда / Фото из открытых источников

Милые бездомные животные утешают друг друга
Милые бездомные животные утешают друг друга / Фото из открытых источников

Этот пес бережет котика
Этот пес бережет котика / Фото из открытых источников

лучшие друзья
Лучшие друзья / Фото из открытых источников

навсегда вместе
Навсегда вместе / Фото из открытых источников

Лучший друг всегда поможет спрятаться от солнца
Лучший друг всегда поможет спрятаться от солнца / Фото из открытых источников

Эти малыши, которые греются, умиляют до слез
Эти малыши, которые греются, умиляют до слез / Фото из открытых источников

Популярная парочка из Норвегии
Популярная парочка из Норвегии / Фото из открытых источников

Уютное трио
Уютное трио / Фото из открытых источников

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Волчонок и его товарищ
"Волчонок" и его товарищ / Фото из открытых источников