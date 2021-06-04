Подружитися можуть навіть вуличні тварини, яких ніколи не привчали один до одного спеціально. Це ще раз доводить, що котики й собаки можуть бути чудовими товаришами, які все робитимуть разом.

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Солодкі обійми
Солодкі обійми / Фото з відкритих джерел

Банда
Банда / Фото з відкритих джерел

Милі бездомні тварини втішають один одного
Милі бездомні тварини втішають один одного / Фото з відкритих джерел

Цей пес береже котика
Цей пес береже котика / Фото з відкритих джерел

Найкращі друзі
Найкращі друзі / Фото з відкритих джерел

Назавжди разом
Назавжди разом / Фото з відкритих джерел

Ліпший друг завжди допоможе заховатися від сонця
Ліпший друг завжди допоможе заховатися від сонця / Фото з відкритих джерел

Ці малюки, що гріються, розчулюють до сліз
Ці малюки, що гріються, розчулюють до сліз / Фото з відкритих джерел

Популярна парочка з Норвегії
Популярна парочка з Норвегії / Фото з відкритих джерел

Затишне тріо
Затишне тріо / Фото з відкритих джерел

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Вовченя та його товариш
"Вовченя" та його товариш / Фото з відкритих джерел