Подружитися можуть навіть вуличні тварини, яких ніколи не привчали один до одного спеціально. Це ще раз доводить, що котики й собаки можуть бути чудовими товаришами, які все робитимуть разом.

Важливо Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців



Солодкі обійми / Фото з відкритих джерел



Банда / Фото з відкритих джерел



Милі бездомні тварини втішають один одного / Фото з відкритих джерел



Цей пес береже котика / Фото з відкритих джерел

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Найкращі друзі / Фото з відкритих джерел



Назавжди разом / Фото з відкритих джерел



Ліпший друг завжди допоможе заховатися від сонця / Фото з відкритих джерел



Ці малюки, що гріються, розчулюють до сліз / Фото з відкритих джерел



Популярна парочка з Норвегії / Фото з відкритих джерел



Затишне тріо / Фото з відкритих джерел

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"Вовченя" та його товариш / Фото з відкритих джерел