Подружитися можуть навіть вуличні тварини, яких ніколи не привчали один до одного спеціально. Це ще раз доводить, що котики й собаки можуть бути чудовими товаришами, які все робитимуть разом.
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Солодкі обійми / Фото з відкритих джерел
Банда / Фото з відкритих джерел
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Цей пес береже котика / Фото з відкритих джерел
Найкращі друзі / Фото з відкритих джерел
Назавжди разом / Фото з відкритих джерел
Ліпший друг завжди допоможе заховатися від сонця / Фото з відкритих джерел
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